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Erdoğan'dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu

Erdoğan'dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’yu göreve seçilmesi dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, selefi Papa Fransuva’nın barış ve hoşgörü çabalarını takdir ettiğini belirterek, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin gelişmesinin Gazze başta olmak üzere insani trajedilere çözüm getireceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, yeni Papa ile de samimi ve yapıcı diyaloğun süreceğine olan inancını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız mektubunda, 'Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız mektubunda, 'Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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