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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul haftanın son gününü 1,20 değer kazancı ile sonlandırdı. Önümüzdeki hafta küresel piyasalarda ve yurt içinde öne çıkanlar sıralandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,30 puan ve günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

Borsa'da toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

SEKTÖREL ENDEKSLERDEN EN FAZLA İNŞAAT KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı.

Toplantıya yönelik haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN GÜNDEMİ

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.350 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydediliyor.

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