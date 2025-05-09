Fenerbahçe şampiyonluk yolunda pes etmedi

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i 4-1 mağlup ederek puanını 78'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 5’e indirdi.

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Skriniar, 86. dakikada En-Nesyri ile 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı. Öte yabdab Başakşehir’de Piatek, 20. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 78’e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 5’e indirdi. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakşehir de Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Başakşehir 1 - 4 Fenerbahçe

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrıldı.

90'GOL! İrfan Can'ın içeri çevirdiği topta Oğuz Aydın topu ağlara gönderdi ve farkı yeniden 3'e yükseltti.

90'GOL! Sol kanattan içeri çevrilen topa Ömer Faruk Beyaz, muhteşem bir vole vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

87'GOL! Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen En-Nesyri kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

60'GOL! Köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde pozisyonu takip eden Skriniar, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

58'Pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı kararı vermedi.

56'VAR, hakem Burak Pakkan'ı pozisyona izlemeye davet etti.

55'Talisca'nın yay üstünden şutu Opoku'dan döndü. Dönen topu Dzeko auta gönderdi. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

44'GOL! İsmail Yüksek'in ara pasında hareketlenen Mert Müldür, kaleci Muhammed'in üzerinden şık bir aşırtma vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

41'Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

20'Piatek'in penaltı vuruşunu Livakovic sağına uzanarak iki hamlede kurtardı.

18'Kullanılan köşe vuruşunda Piatek'in kafasını Livakovic çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Duarte, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

15'Oyun taç atışıyla devam edecek.

15'Sol çaprazdan ceza sahasına girmek isteyen Dzeko, yerde kaldı ve penaltı bekliyor. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

11'Sol çaprazdan hareketlenen Brnic, topu sağına çekip kaleye gönderdi. Kaleci Livakovic, son anda topu ayağıyla çıkardı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan taraf Başakşehir.

1'İlk düdük çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.

Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler

Rams Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Operi, Yusuf, Umut, Brnic, Kemen, Crespo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko