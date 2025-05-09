Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile telefonda görüştü!

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Partili Ahmet Türk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmralı Heyeti üyesi DEM Partili Ahmet Türk görüşme hakkında "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Ekonomi Hareketi (DEM) Partisi’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk ile telefonla görüştü. Görüşmede Bahçeli’nin, Türk’e "Terörsüz Türkiye" sürecindeki katkılarından ötürü tebriklerini ilettiği ve sağlığını sorduğu öğrenildi.

AHMET TÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMUNU SORDU

Bahçeli’nin, Türkiye’nin demokratikleşme ve barış sürecine yönelik atılacak adımlar hakkında Türk ile fikir alışverişinde bulunduğu ve kendisinin bu önemli süreçteki rolüne değindiği ifade edildi. MHP lideri, ayrıca Türk’ün sağlık durumunu merak ettiğini belirterek, geçmişteki başarılarının Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.