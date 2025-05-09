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Skriniar'dan maçın ardından transfer sözleri!

Skriniar'dan maçın ardından transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Milan Skriniar, Başakşehir galibiyetinin ardından transferle ilgili açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın stoperi Milan Skriniar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Skriniar'ın beIN Sports'a yaptığı değerlendirme şöyle:

"Top önüme geldi ve golü attım"

"Gol pozisyonunda top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Ligi ve sezonu kapatabileceğimiz en iyi şekilde kapatmak istiyoruz."

"Transferle alakalı yorum yapmak zor benim için"

"Şu an transferle alakalı yorum yapmak zor benim için. Daha oynayacağımız üç maç var. Bundan sonra zamanımız olacak her şeyi değerlendirmek adına. Burada iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim."

"Mert Hakan'a atfetmek istiyorum"

"Aynı zamanda ben bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat geçirdi. Mert Hakan bu galibiyet senin için."

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