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Siirt’te çayda kaybolan çocuktan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Siirt’te çayda kaybolan çocuktan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Siirt’te serinlemek için Kezer Çayı’na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin yer altı görüntüleme cihazı ve dron destekli arama çalışmalarında, çocuğun cansız bedenine kaybolduğu noktadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta ulaşıldı.

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Siirt'te Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yer altı görüntüleme cihazı ve dronların da desteğiyle sürdürülen çalışmada, kaybolduğu yerden yaklaşık 150 metre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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