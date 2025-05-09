İtalya, İsrail'den Gazze'ye gıda ve insani yardım girişine izin vermesini istedi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'den Gazze'de sivillere gıda ve insani yardım erişiminin sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

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Tajani, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin "X" platformundaki hesabından paylaşımda bulunarak, şunları aktardı:

"Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa'ya, İtalya'nın İsrail'den, Gazze'deki sivil halka gıda ve insani yardımın girişine ve dağıtımına izin vermesini talep ettiğini teyit ettim. ‘Gazze için Gıda’ girişiminin yeniden etkinleştirilmesi hayati önemde. Bugün Bakanlar Kurulu'nda Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yardım amacıyla 2,5 milyon avro daha tahsis ettik ayrıca Filistinli öğrencilere burslar ve İtalya'da sağlık yardımları gibi desteklerle çabamızı güçlendiriyoruz."

İtalya Dışişleri Bakanlığından Tajani'nin telefon görüşmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Görüşmelerin merkezinde Gazze Şeridi’nde bir ateşkese ulaşılması ve insani yardımın yeniden sağlanması perspektifleri yer aldı. Tajani, her iki muhatabına da çatışma nedeniyle Filistinli sivillerin ödediği çok ağır insani bedel konusunda İtalya hükümetinin duyduğu derin kaygıyı dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Tajani'nin telefon görüşmelerinde, halkın acılarını hafifletmek amacıyla Gazze Şeridi'nde insani yardımın sağlanmasının aciliyetini vurguladığı belirtilerek, "Bu çerçevede Tajani, Bakan Saar'dan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'yla (WFP) koordinasyon içinde yardım malzemelerinin tam erişimi ve dağıtımının güvence altına alınmasını talep etti." denildi.

Tajani'nin, bakanlara, ateşkese varılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik İtalya'nın tutumunu yinelediği ve bu bağlamda tüm taraflara, iki halk-iki devlet temelinde siyasi çözüm sürecinin yeniden başlatılması perspektifiyle, müzakerelere dönme çağrısı yaptığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İtalya’nın ilave yardım sağlama konusundaki kararlılığının yinelendiği kaydedildi.