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Adana’da skandal görüntüler! Otizmli öğrencileri döven öğretmen gözaltında

Adana'da özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin otizmli öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve açığa alındığı bildirildi. Görüntüler üzerine harekete geçen yetkililer adli ve idari soruşturma başlatırken, Valilik olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı.

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Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9 Mayıs'ta Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize başvuran bir vatandaşımız, zihinsel engelli çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Emniyet birimlerince gözaltına alınan şüpheli öğretmen, Seyhan Kaymakamlığımızca açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir."

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