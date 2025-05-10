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Süper Lig'e veda eden Hatayspor, Aboubakar ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e veda eden Hatayspor, Aboubakar ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e veda eden Hatayspor, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 28 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da bir ayrılık yaşandı. Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Hatayspor'da Aboubakar'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

28 MAÇTA 8 GOL

Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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