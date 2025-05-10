Atama kararları Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, büyükelçilik atamaları yapılırken çeşitli bakanlıklarda görevden almalar gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de çeşitli görevden alma ve atama kararları yer aldı.

Karara göre, Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçiliğine Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliğine ise Julide Kayıhan atandı.

Bunun yanı sıra; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bitlis ve Kars İl Müdürleri Ali Fuat Eker ve Hayrettin Çetin görevden alındı.