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Çağdaş Atan'dan hakeme tepki! 'Kırmızı kart görmesi gerekiyordu'

Çağdaş Atan'dan hakeme tepki! 'Kırmızı kart görmesi gerekiyordu'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Yenilginin ardından teknik direktör Çağdaş Atan, hakem kararlarına eleştiride bulunurken Fenerbahçeli iki futbolcunun oyundan atılması gerektiğini söyledi.

Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef kolay goller yedik"

"Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum.

"Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu"

Avrupa Ligi yarı final maçı izledik geçtiğimiz hafta içerisinde, Bilbao-Manchester United. Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standartları anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda neden VAR'a çağrıldı hakem onu bilmiyorum. Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu. O kural değişmiş sanırım, sarı kart olması için gol olması gerekiyordu. Carlos'un Piatek ile pozisyonu vardı, avantaj oynatılan pozisyon. Top Livakovic'e gitti. Biz bundan ne avantaj elde ettik? Bir standart sorunu yaşadık o pozisyonlarda. Fırsatı kaçırdık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

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