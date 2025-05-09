Fenerbahçe'de maç içinde kaos! Tadic ile Talisca birbirine girdi
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta gol sonrası Tadic ile Talisca arasında başlayan tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Diğer oyuncular ve teknik heyet tarafından güçlükle ayrılan ikili, soyunma odasındaki gruplaşma iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısında atılan golden sonra sahada gergin anlar yaşandı. Golün ardından takım arkadaşları Talisca ve Dusan Tadic arasında sözlü bir tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa sürede alevlenerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.
Olayın büyümesi üzerine diğer futbolcular ve teknik heyet araya girerek iki oyuncuyu ayırmak zorunda kaldı. Yaşanan bu tatsız olay, bir süredir Fenerbahçe soyunma odasında gerginlikler ve bölünmeler yaşandığı yönündeki iddiaları da gündeme getirdi.
Son zamanlarda bazı spor yorumcuları ve haber kaynakları, Fenerbahçe soyunma odasında farklı gruplaşmaların olduğu ve oyuncular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı yönünde haberler yapmıştı. Talisca ve Tadic arasında yaşanan bu kavga, bu iddiaları güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Fenerbahçe kulübünden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu olayın takımın genel motivasyonu ve saha içi uyumu üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Teknik direktörün bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ve takım içindeki bu gerginliğin nasıl giderileceği ise önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)