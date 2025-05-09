Fenerbahçe'de maç içinde kaos! Tadic ile Talisca birbirine girdi

Fenerbahçe kulübünden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu olayın takımın genel motivasyonu ve saha içi uyumu üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Teknik direktörün bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ve takım içindeki bu gerginliğin nasıl giderileceği ise önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)