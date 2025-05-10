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PKK'nın silah bırakması bir oyun mu? Şamil Tayyar bombası

PKK'nın silah bırakması bir oyun mu? Şamil Tayyar bombası

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığının duyurulması sonrası alınan kararların açıklanması bekleniyor. TGRT Haber'de Medya Kritik programında Gazeteci Şamil Tayyar, örgütün silah bırakması süreciyle ilgili çekinceleri açıkladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, beklenen kongrenin toplandığını duyurdu. DEM Parti ise bu sürece dair 8 maddelik bir açıklama yapıldı.

Gazeteci Şamil Tayyar, örgütün silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"SAHADAN GELEN HABERLER VAR"

"Terör örgütü PKK'nın lafıyla iman etmem diyen Tayyar daha önce de örgütün benzer silah bırakma açıklamaları olmasına karşın buna sadık kalmadıklarını hatırlattı.

"Terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi, silahlarını bırakması, Suriye'deki YPG'nin de buna uyarak silahlarını bırakması, merkezi yönetime entegre olması gerekir." diyen Tayyar, sözlerine şöyle devam etti: "Sahadan gelen haberler var. Bunlar silah bırakacaklar ama bunları YPG'ye verecekler deniyor.

"DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAYIN"

Açıklamayı henüz görmedik. Bu açıklamanın içinde silah bırakma varsa silahların nereye bırakılacağı konusunda bu tür iddialar olacaksa o zaman işin şekli değişir. Bunları görmek lazım. Biz de diyoruz ki dereyi görmeden paçaları sıvamayın."

PKK
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