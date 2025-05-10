Gerilim tırmanıyor: Pakistan misilleme operasyonunu başlattı

Pakistan hükümeti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hindistan’a karşı “Bunyan un Marsoos” adlı askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.

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Pakistan Ordusu, Hindistan tarafından ülke topraklarına yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Askeri üsleri hedef alan saldırıda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Devlet televizyonu PTV'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan da saldırıya karşılık olarak Hindistan’a yönelik misilleme operasyonlarına başladı. Saldırıların detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanması dikkat çekti.

HİNDİSTAN'DAN FÜZE SALDIRISI

İslamabad yönetimi, Hindistan ordusunun Pakistan’daki bazı askeri hedeflere yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, saldırıların Pakistan’ın hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiği belirtilirken, bölgede gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Noor Khan, Shorkot ve Murid hava üsleri gibi kritik askeri tesisleri hedef aldığı belirtildi. “Düşmanca saldırılar hava savunma sistemimiz tarafından zamanında tespit edilerek etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü ise şu ifadeler oldu: “Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır.”

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliğini korumakta kararlı olduğu mesajı verilirken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde füzelerin hedeflerine ulaştığı ve patlamaların yaşandığı iddia edildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde bazı askeri bölgelerde duman yükseldiği görüldü.

İki nükleer gücün karşı karşıya geldiği bu son gelişme, bölgede kapsamlı bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

G7'DEN GERİLİM DÜŞÜRÜLSÜN ÇAĞRISI

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada Hindistan ve Pakistan’a 'gerilimi düşürme' çağrısında bulunularak, "Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

HİNDİSTAN SALDIRISIYLA GERİLİM TIRMANDI

22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Hindistan saldırıdan Pakistan İstihbarat Servisi’ni sorumlu tuttu. Bu iddiaları reddeden Pakistan, gerilimin artmasına karşılık “uygun yanıt hakkını saklı tuttuğunu” açıkladı.

7 Mayıs gecesi Hindistan, “Sindur Operasyonu” adını verdiği askeri harekâtla Pakistan ve Keşmir’in terörist grupların kontrolündeki bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında Pakistan’a ait herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını belirtti.

Ancak Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın doğrudan beş yerleşim yerini vurduğunu, saldırılarda 20’den fazla kişinin öldüğünü ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Bunun üzerine Pakistan, Hindistan’a karşı “Bunyan un Marsoos” adlı misilleme operasyonunu başlattığını duyurdu. Gerilim, iki nükleer güç arasında yeniden ciddi bir krize dönüşme riski taşıyor.