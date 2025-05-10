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Vapurdan denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Vapurdan denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Kartal açıklarında yolcu vapurundan denize düşen kadını, balıkçı teknesinden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kartal açıklarında yolcu vapurundaki bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Vapurdaki diğer yolcular durumu görevlilere bildirirken, yakındaki bir balıkçı teknesinden denize can simidi atıldı.

BALIKÇILAR KURTARDI

Can simidine tutunan kadın balıkçı teknesindekiler tarafından sudan çıkarıldı. Kıyıya getirilerek sağlık ekiplerine teslim eden kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının sudan kurtarılma anları cep telefonu ile görüntülendi.

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