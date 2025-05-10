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Citroen, mayıs ayına özel modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Citroen, mayıs ayına özel modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor

Citroen, mayıs ayına özel olarak binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yeni Citroen C4'ün benzinli versiyonunda 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan yeni C4 X'in MAX donanımlı versiyonunda da aynı koşullarda kredi desteği sunuluyor.

Tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini satın almak isteyen kullanıcılar da yine 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Segmentinde sunduğu konfor ve teknolojik özelliklerle öne çıkan Citroen’in hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer için 280 bin lira tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi sunuluyor.

2024 model yılına sahip Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri içinse 220 bin lira için yüzde 0 faizli, 550 bin lira için ise yüzde 2,99 faizli kredi imkanları bulunuyor.

Mayıs ayının avantajlı kampanyalarından biri de teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda yeni C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.

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