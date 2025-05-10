Sıcaklık düşüşte Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı! Saat verildi sağanak geliyor!
Meteoroloji'nin son hava durumu raporu yayınlandı. Hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu 7-8 derece düşecek. 23 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji raporuna göre bugün çok sayıda ilde sağanak görülecek. İşte yağış beklenen iller...
Meteoroloji 10 Mayıs Cumartesi gününe dair hava durumu verilerine paylaştı. 23 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, birçok ilde öğle saatlerinden sonra sağanak etkisini gösterecek. İstanbul'da bugün hava kapalı ve yer yer sağanak yağış görülecek. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
23 ile sarı kodlu uyarı
Bütün hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu 7-8 derece birden düşecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken; yağışın pazar günü de süreceği bildirildi. 23 ile ise sarı kodlu uyarı yapıldı.