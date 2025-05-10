BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya tarafından çıkarılan kırmızı bülten ve Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan iki kişinin Hatay ve Antalya'da yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan'da yeşil bültenle aranan 2 kişi yakalandı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Rusya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uluslararası terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L.R'nin Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle "organize suç örgütü üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B.P'nin ise Antalya'da yakalandığını duyurdu.

Operasyonların Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalarla düzenlendiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklık düşüşte Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı! Saat verildi sağanak geliyor!
Foto Galeri Sıcaklık düşüşte Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı! Saat verildi sağanak geliyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan Rümeysa Öztürk açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Rümeysa Öztürk açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Bunu yapmayan taburcu olamayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Bunu yapmayan taburcu olamayacak
Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel ilk 11’ler
Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel ilk 11’ler
Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu! Tıra arkadan çarpan otomobilde can verdiler
Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu! Tıra arkadan çarpan otomobilde can verdiler
Skriniar beklenen cevabı verdi! Yeni sezonda takımda kalacak mı?
Skriniar beklenen cevabı verdi! Yeni sezonda takımda kalacak mı?
Vapurdan denize düşen kadını balıkçılar kurtardı
Vapurdan denize düşen kadını balıkçılar kurtardı
PKK'nın silah bırakması bir oyun mu? Şamil Tayyar bombası
PKK'nın silah bırakması bir oyun mu? Şamil Tayyar bombası
İstanbul'da gece yarısı deprem oldu! Kandilli duyurdu
İstanbul'da gece yarısı deprem oldu! Kandilli duyurdu
Gerilim tırmanıyor: Pakistan misilleme operasyonunu başlattı
Gerilim tırmanıyor: Pakistan misilleme operasyonunu başlattı
Ankaralılar dikkat bugün bu yollar kapalı olacak!
Ankaralılar dikkat bugün bu yollar kapalı olacak!
Atama kararları Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı
Muğla'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Muğla'da korkutan deprem AFAD duyurdu