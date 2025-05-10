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İstanbul'da şok olay! Dolandırıcıyı oğlu zannetti, 400 bin lirasından oldu

İstanbul'da şok olay! Dolandırıcıyı oğlu zannetti, 400 bin lirasından oldu

Bayrampaşa'da G.Ü. kendisini telefonla arayan dolandırıcının "oğlunum" yalanına kandı. G.Ü., evine kadar gelen dolandırıcıya 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anladı. Mağdurun polise başvurması üzerine, şüpheli şahıs kimliği tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü'nün kendisini telefonda oğlu olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle ikametine gelen bir kişiye yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, telefonda konuşup, eve gelen şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu belirledi.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Pendik'te bir ikamete kaçtığı tespit edilen şüpheli 9 Mayıs'ta gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin dolandırıcılık yapmaya gittiği sırada sokakta yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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