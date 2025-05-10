Hint general haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti! "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz"

Hindistan-Pakistan gerilimi sürerken, Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Güney Asya'da tansiyonu yükseltirken, Yeni Delhi cephesinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar dikkat çekmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye için küstah sözler sarf etti.

Hintli gazeteci Neena Rai'nin YouTube kanalı New India Junction'da konuşan General Bakshi, Türkiye'nin hilafeti yeniden canlandırma niyetinde olduğunu ve Müslüman dünyasında liderlik iddiası taşıdığını savundu.

"Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz"

Türkiye'yi doğrudan Hindistan'a düşman olmakla suçlayan Bakshi, "Hindistan'ın nükleer bir güç olduğunu unutuyorsunuz. Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor" diyerek açık bir tehditte bulundu.

Bakshi, Türkiye'nin Pakistan-Hindistan hattındaki gerilime müdahil olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin Keşmir bölgesine 3 bin kişilik bir unsur gönderdiğini öne sürdü.

Hintli komutan, Türkiye'nin uluslararası alanda bir güç olarak konumlanmaya çalıştığını belirterek, "Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, olduklarını göstermek istiyorlar ama Hindistan'ın nükleer silahları ve uzay gücü var. Türkiye'nin böyle bir kapasitesi yok" dedi.