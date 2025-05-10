MİT'ten 'sahte baz istasyonu' operasyonu! Siber casusluk yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

"Patron" kod adlı kişiden talimat alıyorlarmış

Çalışmalarda, "Patron" kod adlı kişiden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.