Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında tüm sanıklar beraat etti
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu 22 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, tüm sanıklar beraat etti.Abone ol
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Sanık avukatları, bilirkişi raporunda, işlemlerde hukuka aykırılık tespit edilmediğini, dosyada suç unsuru bulunmadığını ve ihalelerde mevzuata aykırılık tespit edilmediğini savunarak, müvekkilleri hakkında beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, "ihaleye fesat karıştırma" suçunun zaman aşımı nedeniyle düşmesine, sanıklar hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan açılan kamu davasının da zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.
Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise tüm sanıkların beraatine hükmetti.