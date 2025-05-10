BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL

Uçak bileti alacaklar dikkat! AJet'ten Anneler Günü'ne özel büyük kampanya

Uçak bileti alacaklar dikkat! AJet'ten Anneler Günü'ne özel büyük kampanya

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

Abone ol

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Şirketin mobil uygulaması üzerinden alınacak Anneler Günü'ne özel indirimli biletler, 1 Eylül-31 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Uçak bileti alacaklar dikkat! AJet'ten Anneler Günü'ne özel büyük kampanya - Resim: 0

Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi yayın tarihi belli oldu
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi yayın tarihi belli oldu
Yıl boyunca emeklilere ücretsiz olacak! Artık bu faturayı ödemeyecekler
Yıl boyunca emeklilere ücretsiz olacak! Artık bu faturayı ödemeyecekler
Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren 'çocuk' diyaloğu
Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren 'çocuk' diyaloğu
Hint general haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti! "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz"
Hint general haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti! "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz"
İstanbul'da şok olay! Dolandırıcıyı oğlu zannetti, 400 bin lirasından oldu
İstanbul'da şok olay! Dolandırıcıyı oğlu zannetti, 400 bin lirasından oldu
Kalp gribi mi? Kalp krizi mi? Grip sandınız, kalpmiş!
Kalp gribi mi? Kalp krizi mi? Grip sandınız, kalpmiş!
Citroen, mayıs ayına özel modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor
Citroen, mayıs ayına özel modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan Rümeysa Öztürk açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Rümeysa Öztürk açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Bunu yapmayan taburcu olamayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Bunu yapmayan taburcu olamayacak
Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel ilk 11’ler
Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel ilk 11’ler
Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu! Tıra arkadan çarpan otomobilde can verdiler
Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu! Tıra arkadan çarpan otomobilde can verdiler