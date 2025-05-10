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Cinayetle biten gizli aşk! Duygu'yu kuzeni 45 bıçak darbesiyle öldürmüştü: İfadesi kan dondurdu

Cinayetle biten gizli aşk! Duygu'yu kuzeni 45 bıçak darbesiyle öldürmüştü: İfadesi kan dondurdu

Kuzenlerin cinayetle biten gizli aşkında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Pendik'te geçtiğimiz yıl, kuzeni olan Duygu Şahin'i 45 bıçak darbesiyle öldüren Talip Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. Katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Katil iddianamede yer alan ifadesinde Duygu Şahin'i öldürme sebebini anlattı.

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Ekol TV'den Elyesa Karatepe'nin haberine göre; İstanbul Pendik’te ailesinden gizli aşk yaşadığı kuzeni Duygu Şahin’i kıskançlık nedeniyle önce boğup ardından bıçaklayarak öldüren Talip Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Yıldız’ın ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapsini istedi. İşte iddianamedeki detaylar…

Ne olmuştu?

18 yaşındaki Duygu Şahin Bursa'dan yola çıkarak, İstanbul'un Pendik ilçesinde oturan teyzesine ziyarete geldi. Şahin başına geleceklerden habersiz, gizli aşk yaşadığı iddia edilen 27 yaşındaki kuzeni Talip Yıldız ile 28 Ekim 2024 tarihinde eğlence mekânına gitti.

Eğlencenin ardından gece saatlerinde eve dönen kuzenler arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Duygu Şahin, aldığı darbelerin ardından bayılarak yere yığıldı. Adli Tıp raporuna göre; Talip Yıldız, Duygu Şahin'i 23’ü ölümcül toplam 45 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Talip Yıldız’ın şu ifadesine yer verildi:

"Duygu Şahin, teyzemin kızı olur. Kendisiyle önceki tarihlerde sevgili birlikteliğimiz olmuştur ancak aile bireyleri bu durumu bilmiyordu. Kendisiyle evlilik planları bile yapıyorduk. Olay günü bazı eğlence mekânlarında birlikte alkol aldıktan sonra eve geçtik”

"Başkalarıyla birlikte olduğundan dolayı aşırı kıskandım ve öldürmek istedim"

“Duygu Şahin alkolün etkisiyle benimle birlikte olduğu dönem içerisinde başka birileriyle olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben sinir krizi geçirdim ve boğazını sıkmaya başladım. Duygu Şahin'in boğazını sıktığım sırada yüzüne de yumruk atmaya başladım. Mutfağa giderek ekmek bıçağını aldım ve Duygu Şahin'e hatırlayamadığım kadarıyla bıçak darbesi vurdum. Başkalarıyla birlikte olduğundan dolayı aşırı kıskandım ve onu öldürmek istedim"

İddianamede, sanık Talip Yıldız’ın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Yıldız, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Kaynak: EKOL TV

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