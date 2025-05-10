Ticaret Bakanlığı o oyuncak için toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, “Serra Plastik” markasına ait oyuncak arabanın çocuk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu tespit etti. Üründe yasal sınırların üzerinde fitalat bulunduğu gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında “Serra Plastik” markasına ait bir çek bırak arabanın güvensiz olduğunu belirledi. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, oyuncakta yasal sınırların üzerinde fitalat maddesi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ürünün piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması kararlaştırıldı.

FİTALAT MADDESİ SINIRIN ÜZERİNDE

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 9 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan bildirime göre, oyuncakta bulunan fitalat oranı, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olduğu için güvenlik sınırlarını aşıyor. Fitalatlar, özellikle çocuk ürünlerinde kullanımı sınırlandırılmış kimyasal maddeler arasında yer alıyor ve uzun vadede hormonal sisteme zarar verebiliyor.

Ürün, “Arabalar (Oynanan)” kategorisinde yer alırken, “çek bırak araba” olarak tanımlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bildirimine göre, ürünün üretici/marka bilgisi “Serra Plastik” olarak kayda geçti.

Bildirime göre ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” önlemleri uygulanmaya başlandı. Ürün, 2025050007 numaralı bildirim ile sisteme işlendi.