Ahmet Ercan, İstanbul depremi için 'tarih' verdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminin büyüklüğüne ve zamanına ilişkin yorumlarda bulunurken depremden en az etkilenecek yeri de açıkladı. Ercan, olası depremin 2045'ten önce beklenmediğini belirterek 7.5-8 büyüklüğünde bir deprem olasılığının kalmadığını kaydetti.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından beklenen İstanbul depremi için tarih aralığı vererek bir harita paylaştı.

TARİH ARALIĞI VERDİ

Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" ifadelerini kullanırken "En az Anadolu yakası etkilenecek" açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak

2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp, Sivri Ada’ya doğru dönecek.

3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.

4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak

5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek,

6. Ne M7,5, ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,

7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı.

8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,

9. En az Anadolu yakası etkilenecek,

10. Depremler 2045 den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek.