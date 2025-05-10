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Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta yeni ev ve iş yeri teslimine ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta yeni ev ve iş yeri teslimine ilişkin paylaşım

Bakan Murat Kurum'un aktardığına göre, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 28 bine yakın yeni yuva ve iş yerinde hayat başladı. Kentte yıl sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümün daha teslim edilmesi planlanıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 28 bin yeni konut ve iş yerinde yaşamın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümün daha teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'tayız. Şehrimizde şu ana kadar 28 bine yakın yeni yuva ve iş yerinde hayat başladı. 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerinin daha teslimini gerçekleştireceğiz. Geçmişin ruhunu yaşatacak ve geleceğe ilham olacak Kapalı Çarşı'mızın restorasyonuna devam ederken, Demirciler ve Kasaplar Çarşımızı da ihya ediyoruz. Son durumu koordinasyon toplantımızda ele alıyoruz."

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