Camide 'baby shower' yaptılar! Müftülükten onay alınmamış

Kocaeli'de infiale neden olan bir olay yaşandı. Anne adaylarını doğuma hazırlamak ve bu süreci kutlamak amacıyla düzenlenen eğlence olan ve baby shower denilen etkinlik bir camide düzenlendi. Yetmezmiş gibi bir de video sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede tepki toplayan video üzerinde soruşturma başlatıldı. Eğlencenin izinsiz yapıldığı ortaya çıktı.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay meydana geldi. Bir organizasyon firması, camide baby shower adı verilen kutlama etkinliği düzenledi. İbadethanenin içindeki süslemeli organizasyonun görüntüleri firmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Vatandaşların tepki göstermesi ve görüntülerin kamuoyuna da yansıması sonrası paylaşım kaldırıldı.

MÜFTÜLÜKTEN ONAY ALINMAMIŞ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

BABY SHOWER NEDİR?

Baby shower doğumdan 1- 2 ay önce anne, baba adayı tarafından veya aile bireyleri tarafından düzenlenen gelecek olan bebeği kutlamak için yapılan bir partidir. Bu parti genellikle sadece kadınların katıldığı, kendi aralarında eğlendikleri bir parti çeşididir.