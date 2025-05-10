Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız" deyip ekledi: "Her an müjdeleri alabilirsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz." dedi ardından "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." ifadesini kullandı.

Abone ol

Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci hassasiyetle yürüttüklerini söyleyip "40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız." dedi.

Devlet ciddiyetiyle, en küçük bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ettiklerini anlatan Erdoğan, "Aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bölgemizi kana, kaosa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şanlı hilalim dalgalanması için şehit olanların annelerinin gününü ayrıca kutluyorum.

Bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Kıymetli eşim ve kızlarımın da Anneler Günü'nü kutluyorum.

Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ben annemin ayağını öperdim o çekerdi. Anne niye çekiyorsun ben cennetin kokusunu almak istiyorum derdim. O zaman annem gülerdi.

"Ailenin temeli annedir"

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız vasıtasıyla ailelere, bilhassa annelere güçlü destekler verdik. Annelerimizin hep yanında olduk.

2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlara tahsil ettik. Eşi vefat eden 72 bin kadına 773 milyon lira ödeme yaptık. 9 ilimizdeki 34 Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde kadınlara yönelik programları sürdürüyoruz.

Kadına şiddete sıfır tolerans

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Doğum ve evlilik yardımlarına da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara yine 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz.

Gençleri evlendirmeye özendirecek pek çok adım atıyoruz. LGBT denilen sapkın akımlar için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız"

40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz.

"Her an müjdeleri alabilirsiniz"

Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız"