Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi! Kulüp resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

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Kulüpten "Teşekkürlerimizle Selçuk İnan" başlığıyla yapılan paylaşımda, yaklaşık 1,5 sezondur görevde bulunan İnan ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

"Buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum" demişti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan maç sonrası yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti.

İnan, "Oyuncularımız, başkanımız ve yöneticilerimizle seneye zor şartlar altında başladık. Bütün sorumluluğu kendim aldım, belki de doğru değildi. Oyuncuları, transferleri izleyen de bir şekilde ikna eden de ben oldum. En düşük maaş bütçeli takım olarak neredeyse kümede kalmayı garantiledik. Bir maçı kazansak belki Avrupa kupalarına oynayacakken böyle bir duruma bu takımı getirmek benim için kolay bir iş değildi. Önce kendimle, oyuncularımla, yöneticilerimizle gurur duyuyorum. Büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum." demişti. İnan, futbolda inişler çıkışlar olduğunu söyleyerek, insanların gösterdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü dile getirmişti.

Gaziantep'te misyonunu tamamladığını düşündüğünü ve başkanla görüşeceğini anlatan İnan, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor maalesef, öyle düşünüyorum. Başkanımızla görüşeceğim, buradaki misyonumun, işimin tamamlandığını düşünüyorum. Önemli işler yaptık, taraftarı, insanları çok seviyorum, bu kadar kısıtlı imkanlara rağmen gurur duyuyorum, ne olacağını göreceğiz." demişti.