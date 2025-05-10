Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü var
Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk tespitlere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Ölü ve yaralı sayısını duyuran valilik kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını da kaydetti.
Bakan Tunç açıkladı: Kazayla ilgili 2 savcı görevlendirildi
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."