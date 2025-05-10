Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü var

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Ölü ve yaralı sayısını duyuran valilik kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını da kaydetti.