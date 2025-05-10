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Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor

Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimindeki artışın yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirterek, üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını beklediklerini vurguladı. Şimşek, sanayi üretiminin çeyreklik %1,8 ve yıllık %0,7 oranında arttığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sanayi üretim verilerinin son çeyrekteki toparlanmasının 2025 yılı ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretiminin çeyreklik bazda %1,8 ve yıllık %0,7 oranında arttığını vurguladı. Küresel ekonomik belirsizliklere ve korumacı politikalarına rağmen Türkiye'nin güçlü ekonomik yapısı, dış ticaret avantajları, düşük emtia fiyatları ve sağlam desteklerle üretim ve ihracatın dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

Şimşek, sanayi sektörünün teknoloji ve çevre odaklı dönüşümüyle rekabet gücünün artırılacağını da sözlerine ekledi.

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