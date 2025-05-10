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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Anneler Günü" mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Anneler Günü" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönüllerinin yamacında, gözlerinin derinliklerinde hiç bitmeyen, dinmeyen, eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerin sadece başlarının tacı ve canevleri değil, aynı zamanda fani hayatlarının bereket kaynağı, dua sancağı daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleri olduğunu belirtti.

Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerin sabrın timsali, fedakarlığın dağ zirvesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Onlar, katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır. Günümüzde planlı ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline gelen aile müessesenin mana ve muhteva direği, medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir. Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükunet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir."

Bahçeli, elleri öpülesi annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır." ifadelerini kullandı.

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