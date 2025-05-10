BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı! Yaralılar var

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı! Yaralılar var

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı! Yaralılar var - Resim: 0

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı! Yaralılar var - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor
Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor
Gazze’de can kaybı 52 bin 810’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 52 bin 810’a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız" deyip ekledi: "Her an müjdeleri alabilirsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız" deyip ekledi: "Her an müjdeleri alabilirsiniz"
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta yeni ev ve iş yeri teslimine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta yeni ev ve iş yeri teslimine ilişkin paylaşım
Lupus hastalığının belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri
Lupus hastalığının belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri
Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi! Kulüp resmen duyurdu
Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi! Kulüp resmen duyurdu
Camide 'baby shower' yaptılar! Müftülükten onay alınmamış
Camide 'baby shower' yaptılar! Müftülükten onay alınmamış
PKK kararını ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi
PKK kararını ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi
Mumcu'dan "Spotify" açıklaması: Ciddi bir sorun!
Mumcu'dan "Spotify" açıklaması: Ciddi bir sorun!
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız