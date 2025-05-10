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Ateşkes kararının ardından Türkiye'den açıklama

Ateşkes kararının ardından Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

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 Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından Türkiye'den açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür edildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.

Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.

Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." 

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