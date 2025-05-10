Trabzonspor'da Enis Destan sakatlandı!

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Enis Destan, Galatasaray maçının ilk yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Süper Lig'deki Trabzonspor - Galatasaray maçında bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı.

Enis, bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.

ENİS YERİNE SİKAN OYUNA GİRDİ

Bordo-mavililerde sakatlanan Enis Destan yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.