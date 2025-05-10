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Elazığ'da tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı

Elazığ'da tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı

Elazığ'da, tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

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Palu Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığının desteğiyle, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışması yürütülecek.

Tarihi kaledeki çalışma, Vali Numan Hatipoğlu tarafından vurulan ilk kazmayla başladı.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç'tan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Hatipoğlu, kazı yapılacak alanı inceledi.

Hatipoğlu, buradaki konuşmasında, Elazığ'ın pek çok tarihin harmanlandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Elazığ'da yaptıkları kazılarla tarihi ortaya çıkarmaya çalıştıklarını, Palu Kalesi'nin milattan önce 850'li yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hatipoğlu, "Yapılacak kazılar sonrası bunun daha geriye gideceğini değerlendiriyoruz. Çıkan buluntular onu gösterecek." dedi.

Kaledeki bütün güzellikleri ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar Palu'nun, Elazığ'ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat'ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek. Harput Kalesi, Salkaya köyü ve Tadım köyünde de kazılar yapıyoruz. Bu tarihi vatandaşlarımızın erişilebileceği hale getirmek arzusundayız. Bu güzellikler öncelikle Elazığlı olarak farkında olduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız bir medeniyet emaresi olsun, ardından da tüm ülkemize yayılsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalarımıza sonuna kadar destekleyerek devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ katıldı.

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