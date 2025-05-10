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Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'de sezonu 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

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Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen, futbolumuzun asırlık çınarı Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Başkent temsilcisinin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Süper Lig'e tekrar dönen Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum."

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