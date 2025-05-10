Arda Turan'dan geleceği hakkında flaş açıklama

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüpspor için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar" açıklamasını yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kasımpaşa'nın ön alan baskısı yapacağını tahmin ettiklerini ve buna göre sahaya çıktıklarını belirten Turan, "Emre ve Umut'u merkeze çekip Berke ile uzun toplar düşündük. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var değerlendiremedik maalesef. Gol yiyince kırılgan durumumuz ikinci yarıdaki durumu ortaya çıkardı. Çok fazla gol kaçırıyoruz. Oyuncularıma kaçırdıklarından dolayı bir laf söylemem ama fazla oldu, onun için hayallerimizi ertelemek zorunda kaldık" diye konuştu.

"Bu skorlar algıyı değiştirmemeli"

Arda Turan, çok sıkıntılı bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"13-14 oyuncuyla devam etmeye, kulübümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı ve başkanımı bırakmazdım bugün sonuna kadar devam ettik. Şansımız vardı elimize geldi; Rize, Samsun, Trabzon'da kaybetmeyecek hatta kazanacak kadar oynadık. Üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum muhteşem bir iş yaptılar. Bu skorlar algıyı değiştirmemeli. Gelecek kaygıları olduğu için bu kırılganlıklar normal. Sistem ve taktik çalışıyor. Bu oyunun kendisi sokakta oynadığımız oyun aslında; top oynamak birebir var, temas var. Kornerden bu kadar gol yememeliyiz. Enerji ve motivasyonla zaman zaman da oyuncu aidiyetiyle alakalı. Oyuncularımı suçlamıyor hatta her biriyle gurur duyuyorum."

"Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım"

Transfer iddialarına ilişkin ise eflatun-sarılıların teknik direktörü, "Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüpspor için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar. 14 tane transfer ihtiyacımız var. Hangi maddi yapıda olacağız onlar belirleyecek. Burada olmaktan, Eyüp'ü çalıştırmaktan çok mutluyum. Bu kadar oyuncu sirkülasyonu inşa ettiğimiz sistemi tekrar etmemize neden olacak. Oyuncuların yerlerini çok değişince basit planlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun planından memnunum. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Onlara karşı karşıt planlarla mücadele getirdik. İstediğimizi aldık ama topu kaleye sokmak başka bir şey. Plan tamam ama çözüm istediğimiz gibi sonuçlanmadı" diyerek sözlerini tamamladı.