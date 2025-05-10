Suudi Arabistan ve BAE, ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduğunu belirten Suudi Arabistan, anlaşmanın "bölgede güvenliğin ve barışın yeniden sağlanmasına" katkıda bulunmasını ümit ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, anlaşma konusunda her iki tarafın "sağduyulu ve kontrollü" davranması gerektiğine dikkati çekerek, anlaşmazlıkların iyi komşuluk temelinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi konusunda destek verdiğini kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de, yazılı açıklamasında Pakistan ile Hindistan arasında ateşkese varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gelişmenin "Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılması" konusunda katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Bin Zayed, "Her iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak şekilde, iki ülkenin kalıcı ateşkese bağlı kalma konusunda kararlı ve sağduyulu davranacağına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.