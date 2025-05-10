Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Mayıs yaklaştığında...

Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk için yalnızca 1 puana ihtiyaç duyan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Kupası finali için bu maçın örnek olacağını belirtti. "Mayıs yaklaştığında Galatasaray daha da motive olur" diyen Buruk, hem kupayı hem ligi kazanmak istediklerini vurguladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisi 2-0 sarı kırmızılı takımın galibiyeti ile sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda yalnızca 1 puana ihtiyacı olan Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KUPA FİNALİ İÇİN ÖRNEK OLACAK"

"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar."

"MAYIS YAKLAŞTIĞINDA..."

"Maç trafiği yüksekken, Ocak-Şubat aylarında, sakatlıkların ve transfer olduğu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Oyun ve sonuç olarak yaşadık ama hep önde götürdük bu yarışı. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu Fenerbahçe deplasmanındaki kupa maçından sonra kırdık. Devamında oynadığımız oyun, konsantrasyon, istek... Galatasaray, Mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Galatasaray seyircisi motivasyona sahiptir. Şampiyonluk için çok küçük bir süre kaldı önümüzde ama önce kupa finali. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah."