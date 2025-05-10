Galatasaray Trabzonspor'u geçti, şampiyonluk ateşini yaktı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Morata’nın golleriyle puanını 86’ya yükseltti ve şampiyonluk için Kayserispor’dan alacağı 1 puana ihtiyaç duyuyor. Trabzonspor ise 46 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.

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Trendyol Süper Lig’in 35’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 66’da Abdülkerim Bardakcı ve 84’te Morata kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 86 yapan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sahasında Kayserispor’dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

84'GOL! Morata, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

67'GOL! Abdülkerim Bardakcı, topu ağlara gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim, kafayla topu ağlara gönderdi.

56'Kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşunu Uğurcan çıkardı.

48'Galatasaray, Trabzonspor savunmasını az adamla yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Barış, topu arka direkteki Yunus'a kesti. Yunus'un yakın mesafeden vuruşu dışarı gitti.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Visca sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Okay'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

45'VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, Galatasaray lehine ofsayt kararı verdi.

44'Gönderilen uznu topta savunma arkasıa sarkan Visca ceza sahasına girerken Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

42'Malheiro uzak mesafeden şansını denedi. Malheiro'nun vuruşunda top auta gitti.

37'Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Visca vurdu Muslera topu penaltı noktasına çeldi ardından boşta kalan topa Cham vurdu ancak yeniden Muslera topu çıkarmayı başardı.

30'Galatasaraylı oyuncular rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

22'Galatasaray, karşılaşmanın başından bu yana daha baskılı olan taraf. Trabzonspor ise hızlı çıkışlarla pozisiyon arıyor.

12'Sallai'nin sağ kanttan pasında Osimhen, ceza sahasında topla buluştu. Osimhen'in dönerek vuruşunu Uğurcan, soluna uzanarak kurtardı.

12'Sol kanattan Abdülkerim'in ortasına iyi yükselen Sara, kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

10'Gabriel Sara, Barış Alper ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla kaleyi yoklayan Sara'nın vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

8'Sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai, topu penaltı noktasındaki Barış Alper Yılmaz'a çevirdi. Boş pozisyondaki Barış Alper, topu ıskaladı.

5'Sol çaprazdan hareketlenen Mustafa Eskihellaç, uzak mesafeden uzak direğe sağ ayağıyla çok sert bir şut çekti. Soluna uzanan Muslera, topu kornere çeldi.

1'İlk düdük çaldı ve maça Galatasaray başladı.

Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

OSIMHEN'DEN KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

DERBİDE TEK HEDEF GALİBİYET

Trabzonspor derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlayan Cimbom, kalan 3 maçta önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu Karadeniz deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada tekrar puan farkını 8'e çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak isteyen Galatasaray'ın kritik maçta nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA

Galatasaray'da son haftaların skorer ismi Lucas Torreira, attığı gollerle takımını rahatlatıyor. Torreira, bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer kez fileleri havalandıran Torreira, şampiyonluk yarışında alınan galibiyetlere golleriyle de katkı verdi.

MUSLERA'NIN GÖZÜ REKORDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.