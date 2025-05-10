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BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım

BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında varılan anlaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın kalıcı barışa katkıda bulunması ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden sorunların ele alınmasına elverişli bir ortam oluşturmasının umulduğu belirtilen açıklamada, BM'nin, bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçlayan çabaları desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin ara buluculuğunda gece boyu süren görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkesinin ara buluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

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