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Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü

Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.

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İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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