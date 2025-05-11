Evlilik kredisine "çocuk" düzenlemesi! Borçlar silinecek!

Genç çiftlere verilen faizsiz krediye yeni düzenlemeler yolda. "Evlilik kredisi" alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi planlanıyor. Buna göre kredi borcu çocuk yardımı sayılacak. Detaylara göz atın...

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek.

Borçlar silinecek

Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlanıyor.

Çocuk yardımı...

Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

NTV'de yer alan habere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Efendioğlu, "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.