BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  DÜNYA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine destek

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine destek

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini belirtti.

Abone ol

Huckabee, İsrail basınından Kanal 12'ye açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Huckabee, Washington yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonrası aşamaya ilişkin henüz ayrıntılı bir planı olmadığını belirtti.

"ABD, isteyenlerin Gazze'yi terk etmesine izin verilmesi fikrini destekliyor." ifadelerini kullanan Huckabee, Washington yönetiminin Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesini desteklediğine işaret etti.

Gazze'nin yeniden inşasının, Arap Körfezindeki ülkelerin katılımıyla gerçekleştirileceğini savunan Huckabee, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasının geciktirilmesinden Hamas'ı sorumlu tutarak, bunun "tek engel" olduğunu iddia etti.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölge ülkelerini kapsayacak Orta Doğu turuna değinerek, ziyaretin odak noktasının ekonomik fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü
1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'terörsüz Türkiye' açıklaması: Tarihi bir adım olacaktır
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'terörsüz Türkiye' açıklaması: Tarihi bir adım olacaktır
Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı
Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı
Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü
Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi
Ülker Bisküvi 2025'in ilk çeyreğinde 27 milyar lira ciro elde etti
Ülker Bisküvi 2025'in ilk çeyreğinde 27 milyar lira ciro elde etti
Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçta mağlup olmadı
BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım
BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım
Trump ateşkes dedi, Keşmir yeniden karıştı
Trump ateşkes dedi, Keşmir yeniden karıştı
Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi
Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Mayıs yaklaştığında...
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Mayıs yaklaştığında...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi