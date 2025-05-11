BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen saldırının ardından 23 Nisan'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesine ziyarette bulunduklarını aktardı.

Şehidin babası Mecit, annesi Hatice Day ve aile fertleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Anneler Günü'nde, evladını vatan uğruna toprağa veren aziz şehidimizin annesi Hatice Hanım'ın vakur duruşu, metaneti ve güçlü yüreği hepimize örnek oldu. Onun şahsında, tüm şehit annelerimizin ellerinden bir kez daha hürmetle öpüyorum. Kahraman şehidimiz Berat Mecit Day'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
BYD'nin satışlarında artış hızı en fazla olan ülke Türkiye
BYD'nin satışlarında artış hızı en fazla olan ülke Türkiye
Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı
Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı
Putin'in İstanbul teklifine Ukrayna lideri Zelenskiy'den yanıt
Putin'in İstanbul teklifine Ukrayna lideri Zelenskiy'den yanıt
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
SGK uzmanı İsa Karakaş memur ve memur emeklisi temmuz ayı zam oranını açıkladı
SGK uzmanı İsa Karakaş memur ve memur emeklisi temmuz ayı zam oranını açıkladı
Terör örgütü PKK kararını açıklayacak! Çetiner Çetin: "3 aşamalı bir yöntem olacak"
Terör örgütü PKK kararını açıklayacak! Çetiner Çetin: "3 aşamalı bir yöntem olacak"
PKK, fesih için bir kongre daha yapacak Abdullah Öcalan iddiası
PKK, fesih için bir kongre daha yapacak Abdullah Öcalan iddiası
Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü
Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü paylaşımı
Kontrolsüz estetik uygulamalar cilt sağlığını tehdit ediyor! Merdiven altı güzellik felaketi
Kontrolsüz estetik uygulamalar cilt sağlığını tehdit ediyor! Merdiven altı güzellik felaketi