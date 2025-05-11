BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  POLİTİKA

Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor

Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'e karşı Gazze barış gücü kurulması gerektiğini belirterek, "Bununla alakalı somut adımlar atılması için önümüzdeki haftalarda iktidar partisinden başlayarak bazı kritik görüşmeler yapacağız." dedi.

Abone ol

Arıkan, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli meselelerinin gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardından yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Arıkan, daha önce hayal kırıklığı yaratan acı tecrübeleri test ettiklerini dile getirdi.

Barışın yanında olduklarını ve ülkenin terörden temizlenmesi istediklerini belirten Arıkan, çözümün adresi olarak Meclis'i işaret etti.

Enflasyon

İnsanların devlete ve ekonomi kurmaylarına güvenmedikleri bir ortamla karşı karşıya olduklarını ileri süren Arıkan, "'Efendim enflasyonu biz düşürüyoruz.' Ne kadar düşürdünüz, yüzde 39'a. Dünyada beşinci sıradasınız. Üstümüzde kim var? Zimbabve, Sudan, Suriye, Arjantin var. Suriye ve Sudan'da iç savaş, Arjantin ve Zimbabve'de iç karışıklık var. Bizde de AK Parti iktidarı var. Ak Parti iktidarı yönetimde olduğu müddetçe bu enflasyonun düşmesi söz konusu değil." diye konuştu.

Arıkan, Türkiye'de kaynak olduğunu ama güven problemi yaşandığını vurgulayarak, "Güven problemini aşmış olsak, yastık altındaki altınların toplamı 300 milyar dolar. 'Ben size güvenmiyorum' diyor vatandaş." ifadesini kullandı.

Eğitim sistemiyle ilgili kişilerin de süreçten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Arıkan, "Sebep olarak ekonomik sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Eğitim rakamlarında bütçeden yüzde 8 pay ayırmışız. 180 ülkenin eğitime ayırdığı paydan daha aşağı bir payı eğitime ayırmak durumunda kalmışız." şeklinde konuştu.

Arıkan, savunma sanayisi konusuna atılan her adıma sonuna kadar destek olduklarını ama yürütülen süreçle alakalı eksiklikleri de söyleyeceklerini kaydetti.

Gazze için somut adım çağrısı

Arıkan, Gazze konusunda herkesin vicdanının kanadığını ifade ederek, İslam coğrafyasının, dünyanın ve Türkiye'nin Gazze ile ilgili imtihanı geçemediğini ileri sürdü.

Gazze'ye yardım edilmesi için ilk genel seçimlerde Saadet Partisinin iktidara getirilmesi gerektiğini savunan Arıkan, şunları kaydetti:

"Onun dışında ne kadar eylem yaparsak yapalım, iktidar vurdumduymaz şekilde. 1997'de iktidardayken, El-Halil kentinde 29 Filistinli kardeşimiz katledildi. Dönemin başbakanı, başbakan yardımcısı, bakanlar kurulu 'Somut adımlar atmamız gerekir' dediler. Başbakan Erbakan'ın talimatıyla El-Halil kentine Mehmetçik gönderme tezkeresi TBMM'ye gönderildi. Mehmetçik oy birliğiyle El-Halil'e gönderildi. Ne oldu gönderilince, İsrail dut yemiş bülbüle döndü. İsrail güçten anlar. İsrail'e karşı derhal Gazze barış gücü kurulmalıdır. Bununla alakalı somut adımlar atılması için önümüzdeki haftalarda iktidar partisinden başlayarak bazı kritik görüşmeler yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda Gazze için dünya parlamentolarının ortak kararıyla somut adım atılmasını hep beraber işleyeceğiz."

Konuşması esnasında Arıkan'a, Trendyol Süper Lig'e yükselen başkent ekibi Gençlerbirliği taraftarlarınca kulüp atkısı hediye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
BYD'nin satışlarında artış hızı en fazla olan ülke Türkiye
BYD'nin satışlarında artış hızı en fazla olan ülke Türkiye
Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı
Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı