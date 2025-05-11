Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.

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Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı.

Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.