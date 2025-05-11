Servis aracı kaldırıma daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Ayazma Caddesi'nde 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda bulunan seyyar çiçekçilerin de aralarında olduğu 4 kişiye çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.Abone ol
Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.